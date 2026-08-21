Украинский КПП на границе с Молдавией перестал работать после взрывов

Повреждения на КПП «Табаки» в Одесской области. Фото: ДПСУ

Украинский контрольно-пропускной пункт «Табаки» в Одесской области, который расположен на границе с Молдавией, перестал работать после серии взрывов. На территории пункта все еще бушует пожар. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Госпогранслужба Украины.

«Пропуск физических лиц и транспортных средств через КПП не осуществляется», - следует из публикации.

Как известно, через данный пункт осуществляется поставка военных товаров для армии Незалежной. Технику и другие поставки перевозят из Румынии через молдавское государство.

Ранее Минобороны России информировало, что российские военнослужащие нанесли массированные удары по объектам ВСУ в одесском порту Рени. Операция проводилась в ночь на 21 августа. Целями ВС РФ стали склады, где хранили вооружение, военную технику и другое имущество противника.

Тем временем недавно ФТС сообщала, что в Верхнем Ларсе зафиксирован рекордный пассажиропоток. Пункт находится на границе с Грузией. Только за 18 августа через него проехало свыше 20 тысяч граждан.