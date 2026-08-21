Врач назвала самые опасные для печени лекарства. Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

При бесконтрольном приеме привычные препараты способны нанести серьезный вред печени. Как в беседе с «Газетой.Ru» рассказала терапевт Александра Вишнякова, в группу риска входят парацетамол, нестероидные противовоспалительные средства и антибиотики.

Главная опасность кроется в передозировке и сочетании лекарств с одинаковыми активными компонентами. Например, парацетамол часто входит в состав комбинированных порошков от простуды, из-за чего пациенты случайно превышают дозу. Усугубить токсический эффект может алкоголь.

Вишнякова призывает не принимать антибиотики при ОРВИ без назначения и внимательно изучать составы средств. Повреждение печени на начальных этапах протекает скрыто, но позже может проявиться слабостью, тошнотой и дискомфортом в правом подреберье. При появлении таких симптомов важно сразу обратиться к специалисту.

Хирург и ортопед Павел Семиченков предупредил, что популярные советы по лечению суставов из интернета могут быть опасны. Как передает Life.ru, специалист отметил, что самостоятельный прием обезболивающих и противовоспалительных без консультации с врачом может вызвать проблемы с желудком, печенью и почками, а биологически активные добавки могут негативно влиять на сердце и уровень глюкозы в крови.