Гражданина России арестовали в Австралии за якобы иностранное вмешательство Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Австралии арестован 27-летний мужчина с двойным гражданством, которого подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой. По данным портала ABC, задержание произошло в Брисбене 20 августа. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о вмешательстве в дела государства.

Следствие установило, что в октябре прошлого года задержанный якобы прошел военную подготовку на территории России. После этого он вернулся в Австралию, но уже в мае 2025 года мужчина отправился на Украину. Там он присоединился к ВСУ, однако делал это, по версии обвинения, с целью сбора разведывательных данных. Никаких доказательств этому не предоставлено.

Основной задачей мужчины якобы был сбор сведений о расположении военных частей и передвижении личного состава ВСУ. В полиции подчеркнули, что подобные действия классифицируются как иностранное вмешательство и преследуются по закону.

Ранее в Рязанской области ФСБ задержала агента украинской разведки, который сознался в преступлении. Он подтвердил, что собирал и передавал Киеву данные о российских оборонных предприятиях и объектах Минобороны.