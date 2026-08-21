Махонин: Один человек пострадал из-за атаки дронов ВСУ в Пермском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Один человек пострадал при атаке вражеских беспилотников в Пермском крае, сбито 16 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

"Всего в небе над Пермским краем было сбито 16 БПЛА. Осколочное ранение получил мужчина", - написал глава Пермского края.

Махонин уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, он находится в удовлетворительном состоянии.

Как писал сайт KP.RU, 29 июля одно из промышленных предприятий Пермского края подверглось атаке украинских дронов. Несколько беспилотников были успешно сбиты на подлете к объекту. По словам Дмитрия Махонина, пострадавших в результате происшествия нет, а угроза для безопасности местных жителей отсутствует. На месте инцидента оперативно начали работу экстренные и специальные службы.