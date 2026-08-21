Виталий Рыбалкин: производственной может считаться травма в командировке Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не любая травма на работе автоматически признается производственной. Как рассказал в беседе с RT рассказал вице-президент «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин, инцидент классифицируют так, если сотрудник выполнял обязанности и получил вред здоровью, приведший к потере трудоспособности.

Производственной может считаться травма, полученная в командировке или при выполнении поручения вне офиса. Учитывается и дорога. Если поездка совершалась на транспорте компании, личном авто в служебных целях по распоряжению руководства или пешком по заданию.

Бытовые травмы на территории предприятия или увечья из-за личных конфликтов к производственным не относятся. Если случай признан таковым, пострадавшему положено пособие по нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от стажа, страховые выплаты, а также компенсация расходов на лечение и морального вреда.

Как передает Life.ru, Минтруд РФ напомнил, что при командировке работодатель возмещает все расходы (проезд, проживание, суточные) по ст. 168 ТК РФ. Конкретные суммы зависят от актов или договора, но не могут быть нулевыми. Командировка — служебная поездка по распоряжению руководства. Для постоянных разъездов правила не действуют.