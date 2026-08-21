МВД РФ: Вьетнам депортировал обвиняемых в хищении более 12 млн рублей россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вьетнам депортировал двух россиян, которых обвиняют в хищении свыше 12 млн рублей за заключение фиктивных договоров на поставку оборудования с одним из вузов Красноярского края. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, вьетнамские правоохранители передали разыскиваемых сотрудникам НЦБ Интерпола МВД РФ в международном аэропорту Камрань.

Волк уточнила, что фиктивные контракты были заключены с 2022 по 2023 год. Подозреваемые, не исполнив своих обязательств, похитили полученные деньги в сумме более 12 млн рублей.

Как писал сайт KP.RU, в июне из Вьетнама выдворили россиянина, находившегося в международном розыске за незаконный вылов водных биологических ресурсов в Черном море.

В МВД РФ отметили, что в сентябре 2021 года в Цемесской бухте под Новороссийском злоумышленники, используя спецтранспорт и водолазное снаряжение, незаконно выловили более 4,5 тыс. черноморских мидий.