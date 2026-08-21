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НовостиВ мире21 августа 2026 8:58

Политолог Перенджиев: Иран готов нанести ответный удар, если США запустят ракеты

Эксперт оценил риски диверсий против баз США после угроз Ирану
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Политолог Перенджиев: Иран готовит асимметричный ответ на угрозы США

Политолог Перенджиев: Иран готовит асимметричный ответ на угрозы США

Фото: REUTERS.

На новые угрозы Вашингтона о жестких экономических мерах Тегеран ответил цитатой из классической русской литературы. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи процитировал слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского, обвинив внешнюю политику Белого дома в «крайней зависимости от лжи».

Как пояснил aif.ru доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, Тегеран не ограничится дипломатическими шпильками. По словам эксперта, в случае дальнейшей эскалации Иран может задействовать асимметричные методы.

«Иран будет планировать в дальнейшем наземные операции по проведению диверсий в отношении американских баз», — подчеркнул политолог, добавив, что арабская разведка уже подтверждает подобные риски.

По его словам, Тегеран сохраняет выдержку, но готов ответить ударом на новый виток агрессии.