Балерина Габриэла Комлева, продавшая дачу по схеме Долиной, хочет мирового соглашения

87-летняя балерина Мариинского театра, продавшая квартиру по схеме Долиной, предложила пойти на мировое соглашение добросовестной покупательнице. Фото: vk.com/mariinsky

Легендарная балерина и балетмейстер Мариинского театра Габриэла Комлева, погоревшая на схеме Долиной, предложила мировое соглашение покупательнице своей квартиры в Пушкине. Об этом пишет «КП-Петербург» со ссылкой на адвоката Светланы Пичуговой, айтишницы, купившей жилье у 87-летней пенсионерки.

- По условиям мирового соглашения, Комлева хочет вернуть Пичуговой 9,2 млн рублей, потраченные на покупку квартиры, через безотзывный аккредитив в банке. Взамен Пичугову просят пойти в Росреестр и переоформить квартиру обратно на Комлеву. Но айтишницу не устраивает сумма – за минувшие годы «двушка» значительно выросла в цене. Да и сама владелица прикипела к квартире и не хочет с ней расставаться, - пишет «КП-Петербург».

Напомним, сделка состоялась зимой 2024 года. Но через год новой собственнице квартиры пришла повестка в суд. Оказалось, Комлева пожаловалась в полицию, что продала квартиру (она называла ее дачной из-за расположения на юге у Царского Села) под давлением мошенников. Деньги Комлева действительно отдала аферистом, это 9 с лишним миллионов рублей. Тогда возбудили дело, а потом балерина начала судиться с покупательницей. Светлана Пичугова хочет оставить «двушку» себе и заявляет, что она добросовестно приобрела жилье.