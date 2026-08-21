В Госдуме дали совет абитуриентам, не поступившим в вузы Фото: REUTERS.

Абитуриентам, которым в 2026 году не хватило баллов для поступления в вуз, не стоит воспринимать ситуацию как жизненную катастрофу. Возможные варианты дальнейших действий «Абзацу» назвал зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

По его словам, льготные категории абитуриентов могут воспользоваться бесплатными подготовительными отделениями при вузах. К ним относятся, в частности, граждане в сложной жизненной ситуации, участники СВО и их дети. Занятия обычно начинаются в октябре, поэтому ближайшее время можно посвятить изучению условий программы и подготовке документов.

Еще одним вариантом депутат назвал бесплатные онлайн-проекты для подготовки к экзаменам. Если такие возможности не подходят, можно сделать паузу и целенаправленно готовиться к поступлению в 2027 году. За этот год абитуриент сможет подтянуть необходимые предметы и переосмыслить профессиональные планы.

Альтернативой вузу может стать колледж. Толмачев отметил, что некоторые учебные заведения проводят дополнительный набор вплоть до ноября. При совпадении программ и специальностей обучение в колледже в дальнейшем может позволить продолжить образование в университете.