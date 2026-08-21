Дерматолог объяснила, почему девочкам младше 14 лет противопоказан макияж

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Детская кожа до 14-летнего возраста еще не имеет сформированного защитного барьера, обладает сниженной иммунной защитой и склонна к аллергии. Как сообщила дерматолог, трихолог и доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с «Абзацем», наносить декоративную косметику в этот период опасно, поскольку кожа более уязвима к внешним раздражителям.

По ее словам, после 14 лет физиология кожи приближается к взрослой, поэтому использовать макияж уже можно. Однако эксперт предупреждает о важности выбора качественных и сертифицированных средств, а также проверки их сроков годности.

Галлямова уточнила, что использование некачественной косметики в подростковом возрасте или ее избыток грозят серьезными последствиями: нарушением микробиома и защитных свойств; появлением шелушения и покраснений; реакцией даже на гипоаллергенные кремы; риском присоединения гнойничковых инфекций.

Врач напомнила, что за кожей с макияжем требуется правильный уход: косметику необходимо всегда смывать, а после этого тщательно очищать и увлажнять лицо.