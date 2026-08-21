Кобяков: Россия не прекращает вести диалог с главами арабских стран

Кобяков отметил, что Москва продолжает укреплять отношения с арабскими странами Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия не прекращает общаться с главами арабских государств. Диалоги ведутся на регулярной основе. Такое заявление сделал в интервью ТАСС советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков накануне ВЭФ.

По словам советника, Москва продолжает укреплять отношения с указанными странами. В первую очередь стороны контактируют для развития совместных проектов.

«Контакты между Россией и главами арабских стран никогда не прекращаются, на каждом уровне и этапе развивается и расширяется многоплановое сотрудничество с арабским миром», - подчеркнул Кобяков.

Ранее в МИД РФ рассказали, как продвигаются дела в переговорах с США. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, державы уже прорабатывают сроки новых встреч Москвы и Вашингтона по снятию «раздражителей» в двусторонних отношениях.