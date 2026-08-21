Многодетная мать-одиночка осталась без дома после пожара под Новосибирском

От жилья площадью 96 квадратных метров почти ничего не осталось. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

4 августа на улице Горького в Искитиме Новосибирском области сгорел дом многодетной матери-одиночки Ольги. В тот момент она с детьми и внуком была в Новосибирске, о пожаре ей сообщила соседка. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь уничтожил мебель, вещи и документы, сообщает КП-Новосибирск.

42-летняя Ольга в одиночку воспитывает пятерых детей. Старшей дочери 22 года, средней 19 — у нее есть маленький ребенок. Сыновьям Ольги семь и шесть лет, младшей дочери четыре года. Семья купила дом площадью 96 квадратных метров в 2021 году, но окончательно перебралась в Искитим только в этом году, прописаться еще не успели.

После пожара Ольга обратилась в администрацию с просьбой о материальной помощи или стройматериалах. Ей предложили однокомнатную квартиру в общежитии, но женщина отказалась — там не поместится вся семья. Сейчас она в отпуске по уходу за ребенком, собирается выйти на работу. Неравнодушные жители уже передают семье вещи.

Юрист Инесса Рябинина пояснила, что администрация не обязана предоставлять жилье автоматически, но может помочь из маневренного фонда. Помочь Ольге можно по номеру: 89241683823.

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