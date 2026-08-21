Захарова: ЕС провалил миссию урегулирования в автономном крае Косово и Метохия Фото: МИД России

Россия требует от миссии ООН в Косове ответственно относиться к своей работе в Косово и Метохии, где ЕС провалил свою миссию по урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Москва требует от миссии ООН в Косово со всей ответственностью отнестись к решению предписанных ее мандатом задач, которые предусматривают содействие созданию условий для мирного сосуществования проживающих в крае народов.

"Особенно неприглядно выглядит Евросоюз, проваливший посредничество в урегулировании (в автономном крае Косово и Метохия - прим. ред.)", - подчеркнула она.

Ранее Захарова указала, что западный проект "Косово" провалился, несмотря на то, что в него были вложены огромные ресурсы. Она назвала нынешнее положение в Косове "черной дырой" Европы, где процветают организованная преступность и коррупция.