Хватит работать даже на выходных: психолог рассказала, как научиться отдыхать

Рабочие мысли могут украсть полноценный отдых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отдыхать бывает сложнее, чем работать, особенно если человек привык постоянно держать в голове рабочие задачи. Клинический психолог Евгения Змиренкова рассказала, почему даже выходные могут превращаться в продолжение рабочего дня, и как научиться действительно восстанавливаться. Об этом пишет aif.ru.

«Зачастую человек оценивает себя через деятельность, просто потому, что другой формулы существования ему никто не предложил», – отметила специалист.

Привычка воспринимать отдых как награду за выполненные дела часто формируется еще в детстве, подчеркнула эксперт. Поэтому даже в выходной человек может искать себе занятия, лишь бы не чувствовать себя бесполезным.

Еще одна проблема связана с профессиональной деформацией, когда рабочий способ мышления переносится в обычную жизнь. Например, программист продолжает искать ошибки, бухгалтер все раскладывает по цифрам, а фотограф оценивает окружающее с точки зрения кадров и света. Чтобы отдых действительно помогал восстановиться, Змиренкова советует замечать рабочие мысли, пробовать заниматься чем-то без конкретной цели и разрешать себе быть неэффективным.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о шести принципах полноценного отдыха, которые помогают мозгу восстановиться за короткое время и после отпуска повысить работоспособность.