Роботы не помогли: ВСУ столкнулись с проблемой эвакуации раненых боевиков Фото: REUTERS.

ВСУ столкнулись с острой нехваткой бронированных машин для вывоза раненых с линии боевых действий. По данным издания INSIDER, в 2026 году государство закупило десятки наземных роботов, но почти не заключало контрактов на бронемашины для эвакуации.

Военные пояснили, что роботы пригодны лишь для вывоза тел погибших и используются от безысходности. Командиры Первого отдельного медицинского батальона отметили, что в бронемашине можно начать переливание крови и реанимацию сразу, а робот не позволяет помочь бойцу, если тот потерял сознание.

Начальник медслужбы корпуса «Хартия» Богдан Корильчук заявил, что дефицит таких машин на втором этапе эвакуации достигает 80%. Также специалист Александр Ябчанка добавил, что даже быстрые роботы теряют скорость из-за дорог, рельефа и помех связи.

Ранее стало известно, что ВСУ сталкиваются с критическим дефицитом личного состава. Также остро стоит вопрос с боеприпасами для систем ПВО: запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot практически исчерпаны.