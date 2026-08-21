В Кремле прокомментировали запрет мультфильма «Маша и Медведь» на Украине Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение украинских властей ввести санкции против российского мультфильма «Маша и Медведь» наглядно демонстрирует сущность нынешнего киевского режима.

По словам Пескова, подобные действия лишь подчеркивают нелепость и уродство политики нынешнего Киева. Об этом представитель Кремля рассказал в беседе с журналистами.

Песков подчеркнул, что анимационный проект «Маша и Медведь» завоевал всемирную любовь благодаря своей человечности и доброте. Он отметил, что этот мультфильм в хорошем смысле слова несет пропаганду лучших моральных качеств. Представитель Кремля добавил, что борьба с таким безобидным контентом выглядит абсурдно на фоне реальных проблем Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, также с иронией высказалась о действиях Владимира Зеленского. Она предположила, что бывший комик всерьез надеется изменить ситуацию на поле боя с помощью ограничений против российской анимации.