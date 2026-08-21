В ЦБ рассказали, как пополнить цифровой кошелек

Бакина: пополнить цифровой кошелек можно будет через приложение крупного банка. Фото: Pogiba Alexandra/GLOBAL LOOK PRESS

Процесс пополнения цифрового кошелька не будет отличаться от обычного перевода между своими счетами. Для этого понадобится только приложение любого крупнейшего банка. Об этом в интервью РИА Новости сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина.

Для пополнения нужно выбрать в приложении банка вкладку с цифровым рублём и опцию «Пополнить», а после этого указать счёт, с которого должна списаться нужная сумма.

«Всё будет происходить ровно так же, как вы сейчас переводите деньги между своими счетами», — пояснила она.

Как только операция подтверждена, безналичные рубли превратятся в цифровые - сумма спишется с банковского счета и зачислится на цифровой кошелёк.

Если требуется пополнить цифровой кошелек наличными. Первым делом средства придется внести на счет через банкомат или кассу. И только после этого, уже в приложении, перевести в цифровой кошелек. Снимаются средства с цифрового кошелька в обратном порядке.

Ранее Алла Бакина рассказала, что операции с цифровым рублем будут бесплатными для граждан России. По ее словам, комиссии для физических лиц не предусмотрены. Для бизнеса плата будет минимальной по сравнению с банковскими тарифами за аналогичные операции.

Вместе с тем, директор департамента национальной платежной системы ЦБ отметила, что Банк России установит лимит на переводы с безналичного счета на кошелек цифрового рубля в размере 300 тысяч рублей в месяц.