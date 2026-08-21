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НовостиВ мире21 августа 2026 10:10

МИД Китая раскритиковал слова главы Минфина США о санкциях за поддержку Ирана

Китай назвал незаконными санкции США против стран, торгующих с Ираном
Семен ЗИМИН
МИД Китая раскритиковал слова главы Минфина США о санкциях за поддержку Ирана

МИД Китая раскритиковал слова главы Минфина США о санкциях за поддержку Ирана

Фото: REUTERS.

Власти Китая выступили с резкой критикой в адрес Вашингтона после заявления главы Минфина США о намерении ужесточить санкции против стран, сотрудничающих с Ираном. В Пекине подчеркнули, что любые односторонние ограничения, вводимые США, являются незаконными и не имеют силы с точки зрения международного права.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь на брифинге прокомментировал угрозы американского министра Скотта Бессента. Дипломат заявил, что его страна категорически против санкций, которые не были одобрены Советом Безопасности ООН.

Китайский дипломат призвал все вовлеченные стороны действовать более ответственно и перейти к решению существующих проблем политическими методами. По мнению представителя МИД, попытки оказать военное или экономическое давление лишь обостряют ситуацию. Линь Цзянь подчеркнул, что наращивание напряженности не принесет выгоды ни одной из сторон конфликта.

Ранее США предупредили, что страны, которые сохраняют экономические связи с Тегераном, могут столкнуться с серьезным экономическим спадом из-за американских ответных мер.