ЦИК хочет обратиться в СК из-за мертвых душ в подписях в поддержку Наумова Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Центризбирком (ЦИК) РФ поручил окружной избирательной комиссии в Челябинской области обратиться в СК России для проверки возможных признаков преступления при сборе подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты Госдумы Станислава Наумова.

Ранее окружная комиссия отказала Наумову в регистрации из-за высокого процента недостоверных и недействительных подписей избирателей, представленных в поддержку его самовыдвижения. Среди которых были выявлены в том числе подписи умерших граждан.

"Поручить окружной избирательной комиссии …обратиться в Следственный комитет Российской Федерации для проведения проверки на предмет наличия признаков совершения преступления ...при осуществлении сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата Наумова С. А.", — говорится документе.

Как писал сайт KP.RU, 17 августа Верховный суд РФ отклонил жалобу партии "Яблоко" о снятии ее с выборов в Госдуму в сентябре этого года. В восстановлении партии в выборах в нижнюю палату парламента отказано, подчеркивается в судебных документах. В этот же день решение суда о снятии "Яблока" с выборов вступило в законную силу. Напомним, партия была замечена в финансировании иностранными государствами.