Стало известно содержание писем скандальной помощницы Трампа Натали Харп своему боссу Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Издание TMZ обнародовало содержание писем спецпомощницы Дональда Трампа Натали Харп, которые она отправляла своему боссу во время поездки в Шотландию и Ирландию в мае 2023 года. В этих посланиях она демонстрирует полную преданность президенту, называя его своим опекуном и защитником.

В одном из писем Харп извинялась перед Трампом за возможные неудобства во время поездки. Она призналась, что запаниковала, оставшись одна в фургоне на таможне без паспорта, и пожалела, что не связалась с Секретной службой. Женщина также просила прощения за то, что вышла на поле для гольфа, и умоляла босса простить её, если она сделала что-то ещё не так.

Харп отмечала, что была рассеянна всю неделю, забывала есть и спать, и переживала, что чужие замечания могли испортить мнение Трампа о ней. Второе письмо содержало благодарность за время на поле, где она смогла отвлечься от внешнего мира и не быть «живым принтером» — так в Белом доме называли её за быструю распечатку нужных статей. Она также жаловалась на выгорание и призналась, что завидует тем, кто просто общается с президентом, а не находится между сотрудниками и гостями. В конце Харп заявила, что Трамп имеет право ругать её, когда она того заслуживает, потому что никто не знает её лучше.

Ранее Натали Харп заподозрили в ведении соцсетей Дональда Трампа. По версии некоторых западных СМИ, именно она в реальном времени писала и публиковала все посты американского президента.