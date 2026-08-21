Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза России 21 августа

Песков рассказал о рабочем графике Путина на 21 августа Фото: REUTERS.

Российский глава Владимир Путин проведет экстренное совещание с членами Совета безопасности России в эту пятницу, 21 августа. Встреча состоится в очном формате. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«В середине дня (21 августа - прим. ред.) президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это будет очное совещание», - поделился деталями представитель Кремля.

При этом Песков не раскрыл, о каких темах будут говорить участники совещания. Пока это остается тайной.

Также пресс-секретарь добавил, что в графике Владимира Путина запланированы еще пара встреч непубличного характера.

Ранее президент России провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства обсудил с рядом высокопоставленных чиновников реализацию плана структурных преобразований в экономике страны до 2030 года.