Цена на газ в Европе достигла рекордных значений Фото: REUTERS.

Биржевая цена газа в Европе выросла на 1,5% и превысила $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 19 марта. Об этом 21 августа свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьские фьючерсы на газ TTF в Нидерландах открылись на уровне $786,3 за 1 тыс. куб. м, снизившись на 0,3%. К 11:07 МСК цена выросла до $800,4 (+1,5%). Gas Infrastructure Europe сообщила, что чистая закачка газа в европейские хранилища в июле опустилась до минимума за шесть лет — 9,6 млрд куб. м. Это самый низкий показатель за последние два года.

Важно отметить, что ситуация с газом в Европе стала хуже из-за конфликта в Иране и блокировки Ормузского пролива. ЕС всячески противился и не хотел покупать топливо у России напрямую. Из-за этого в хранилищах к отопительному сезону сформировался дефицит, и он увеличивается.