Бюджет Амурской области направит более пяти миллионов рублей на поощрение талантливых школьников

В текущем году число амурских школьников, удостоенных губернаторской стипендии за отличную успеваемость, достигло 294 человек. Это на 36 учащихся больше, чем в прошлом году. Размер поощрения составляет 18 тысяч рублей. Финансирование заложено в региональной казне. Общая сумма ассигнований на эти нужды превысила пять миллионов рублей.

Стоит напомнить, что данная мера поддержки предназначена для учеников, которые не только окончили учебный год с оценками «отлично» по всем дисциплинам, но и удерживают подобный результат на протяжении трех лет подряд. Инициатива действует с 2020 года, и за это время стипендиатами уже стали 1852 юных жителя области. Ознакомиться с поименным списком награжденных можно на официальном портале регионального министерства образования и науки.

Как подчеркнул глава Амурской области Василий Орлов, устойчивое увеличение количества получателей губернаторской стипендии свидетельствует о высоком уровне мотивации детей к освоению знаний и их нацеленности на конечный результат.

«Дополнительный стимул учиться дает и целый комплекс поощрений для школьников и студентов колледжей, разработанный региональным Минобрнауки. В частности, стипендия амурских школьников, победивших на различных этапах всероссийской олимпиады, может доходить до 50 тысяч рублей», — пояснил Василий Орлов.

Для студентов средних профессиональных учреждений предусмотрена отдельная система мотивации. Те из них, кто учится только на пятерки, два раза в течение года получают по 12 тысяч рублей. Но при обязательном условии, что две последние экзаменационные сессии сданы только на «отлично». Дополнительные преференции установлены для тех, кто параллельно с учебой без академических задолженностей работает по специальности и имеет положительную характеристику от работодателя. Таким студентам дважды в год перечисляют по 30 тысяч рублей. Особые условия созданы и для учащихся, устроившихся на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Им выплачивают 10 тысяч рублей единовременно в момент трудоустройства, а затем переводят такую же сумму ежемесячно. По прошествии полугода эти студенты также могут подать заявку на повышенную выплату в 30 тысяч рублей, как и их сверстники, совмещающие учебу с профессиональной деятельностью.