Юрист объяснил, чем может закончиться скандальная история с рисунком «Смешариков»

Юрист разобрал скандал с Смешариками на детской площадке. Фото: официальная страница в соцсети Администрации г. Болохово Киреевского района

История с 14-летней девочкой, которая нарисовала героев «Смешариков» на детской площадке в Тульской области, вызвала спор о возможной ответственности. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, почему угрозы уголовным преследованием в этой ситуации выглядят сомнительно. Об этом пишет «Ридус».

«Согласно Уголовному кодексу, вандализм – это осквернение зданий, сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в других общественных местах. Ну, что ребенок осквернил-то тут своими Смешариками? Поэтому вандализм видится здесь сомнительной квалификацией», – подчеркнул юрист.

Ранее администрация Болохово заявила, что за рисунок на резиновом покрытии площадки может наступить ответственность по статьям о вандализме и умышленном повреждении имущества. По данным властей, они уже обратились в полицию и передали записи с камер наблюдения.

Соловьев отметил, что родители действительно могут отвечать за ущерб, причиненный их несовершеннолетним ребенком. По мнению юриста, покрытие не было уничтожено или повреждено таким образом, чтобы им стало невозможно пользоваться, поэтому дело, вероятнее всего, может закончиться денежной компенсацией со стороны родителей.

Ранее за девочку также вступилась Маргарита Симоньян. Журналист обратила внимание на то, что чиновники могли сами нарушить требования закона.