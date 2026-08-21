Онищенко рассказал о новых правилах диспансеризации: включены дорогостоящие исследования

Онищенко: новые правила диспансеризации помогут продлить жизнь россиянам Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Внесение данных о липидном профиле в карту диспансеризации поможет увеличить продолжительность жизни россиян за счет своевременной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

Как следует из приказа Минздрава РФ, начиная с 1 сентября порядок ведения карты диспансерного учета претерпит изменения. Врачам предстоит фиксировать показатели липидного профиля пациента. А именно - определять концентрации холестерина липопротеинов высокой и низкой плотности, липопротеинов очень низкой плотности, а также отмечать уровень триглицеридов.

По словам эксперта, включенные в обследование методы диагностики отличаются высокой стоимостью и технологичностью. Однако их эффективность в борьбе с ключевыми причинами смертности неоспорима.

«Они будут работать на профилактику, на эффективное лечение главной группы заболеваний, которые определяют и продолжительность жизни, и смертность - это сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому это делать надо», - высказался Онищенко.

Академик также обратился к гражданам РФ с призывом не пренебрегать возможностью пройти диспансеризацию с учетом введенных новшеств. Ведь это крайне важно для их же благополучия.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко высказался против норматива в 15 минут на прием пациента в поликлиниках. По его словам, эти нормы являются бессмысленными. Министерство уже занимается вопросом по изменению устаревшей системы приема.