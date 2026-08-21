Стало известно, когда посольство Белоруссии в Финляндии будет закрыто Фото: Наталия АНДРЕАССЕН. Перейти в Фотобанк КП

Белорусские власти приняли решение о сворачивании дипломатической миссии в Хельсинки. С 1 сентября текущего года посольство республики в Финляндии официально прекратит свою деятельность. Как сообщили в Совете Министров, соответствующий документ уже подписал премьер-министр Александр Турчин.

В правительстве уточнили, что новое постановление фактически отменяет действие предыдущего документа, датированного 2011 годом, который когда-то регламентировал открытие представительства в столице Суоми. При этом в кабмине подчеркнули, что дипломатическое присутствие страны в этом регионе будет пересмотрено.

Параллельно с этим Минск наращивает сотрудничество с другим государством. Ранее правительство сообщило об открытии посольства Белоруссии в Корейской Народно-Демократической Республике.

В Совмине пояснили, что решение об открытии миссии в Пхеньяне было принято во исполнение поручения главы государства. Данное распоряжение Александр Лукашенко дал после своего официального визита в КНДР, который состоялся 25–26 марта 2026 года.