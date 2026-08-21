В центре Москвы смонтировали пролетные строения нового пешеходного моста на Болотной набережной

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал подробнее о создании нового пешеходного моста на Болотной набережной.

«Сооружение протяженностью порядка 170 метров будет располагаться в русле Водоотводного канала и соединит участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. В настоящее время полностью завершили монтаж пролетных строений сооружения», - отметил заммэра.

Он добавил, что параллельно провели обустройство двух лестничных сходов.

Специалисты уже заняты наружной отделкой мостовой конструкции и стыковкой с помощью деформационных швов пролетного строения и лестничных сходов.

Кроме того, проводится демонтаж искусственной насыпи-дамбы, возведенной перед началом строительства. Это потребовалось, чтобы обеспечить проведение работ с воды в условиях ограниченного подмостового пространства и оставить открытой для движения транспорта проезжую часть.

А еще идет устройство системы наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Благодаря этому новый мост будет ярко украшен по вечерам и ночью.

В результате завершится создание единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

Напомним, ранее о строящемся новом пешеходном мостовом сооружении на Болотной набережной и реконструкции находящегося над ним Малого Каменного моста рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.