Мошенники воспользовались ситуацией на топливном рынке: выявлена новая схема

Мошенники по новой схеме стали предлагать топливо по заниженным ценам Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Злоумышленники стали обманывать доверчивых автовладельцев через фишинговые сайты, предлагая приобрести топливо по ценам на 20-30% ниже рыночных с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию F6.

По данным агентства, от имени вымышленного бренда "Топливо24" аферисты предлагают купить любой вид топлива, в том числе бензин, газ и дизельное топливо, по ценам на 20-30% ниже обычных.

"Злоумышленники размещают предложения о продаже товаров по низким ценам, через фишинговые сайты похищают у покупателей данные их банковских карт, а затем - и деньги", - отмечается в публикации.

Издание подчеркнуло, что таким образом мошенники похитили у пользователей более 3,7 млн рублей с 15 по 20 августа. Злоумышленники при этом могли маскироваться под бренды девяти федеральных сетей АЗС.

Как писал сайт KP.RU, ранее аналитики по кибербезопасности из компании F6 нашли сразу десять фальшивых сайтов, на которых автомобилистов разводят на деньги под видом выдачи бензиновых купонов. Эти страницы "притворяются" банковскими акциями. Чтобы не вызывать подозрений, на них пишут про "правительственную программу", но на деле это просто уловка, чтобы вытянуть имя, номер телефона и данные карты.