30 украинцев побили двух сотрудников ТЦК и их автомобиль в Луцке Фото: REUTERS.

В Луцке 30 человек избили двух сотрудников ТЦК и их автомобиль. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на сообщения от сотрудников военкомата.

Военкомовский автомобиль преследовал убегавшего мужчину и остановился во дворе. Гражданские окружили машину и начали сопротивляться полиции и военнослужащим, нанося удары. Также из автомобиля сотрудников ТЦК похитили камеру, радиостанцию и ключи. В итоге инцидента удалось задержать только одну участницу «гражданского сопротивления», ее личность не раскрывается.

Ранее KP.RU сообщил, что украинцы устали от зверств сотрудников ТЦК. Военкомы охотятся на людей на улицах, они хватают мужчин как собак и запихивают их в автобусы, увозя в неизвестном направлении. Теперь граждане Украины решили выступать с ответными действиями и давать достойный отпор.