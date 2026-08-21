Бережная: Украинский YouTube-канал "Маша и Медведь" собрал 800 млн просмотров Фото: Кадр из мультфильма

Украинский YouTube-канал мультсериала "Маша и Медведь", против создателей которого ввели санкции, собрал за год более 800 млн просмотров. Об этом сообщила глава Минкульта Украины Татьяна Бережная.

"Ввели санкции против российского мультсериала "Маша и Медведь"… Только за 2025 год украиноязычный YouTube-канал "Маши и Медведя" собрал более 800 миллионов просмотров", - написала чиновница в соцсети.

Бережная утверждала, что мультфильм якобы является "инструментом российской пропаганды".

Как писал сайт KP.RU, 20 августа глава киевского режима Владимир Зеленский ввел против создателей российского анимационного проекта "Маша и Медведь" санкции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции против мультфильма "Маша и Медведь" подчеркивают нелепость и уродство политики нынешнего Киева.

Напомним, на Украине канал с российским мультфильмом "Маша и Медведь" стал самым популярным каналом для детей на видеохостинге YouTube.