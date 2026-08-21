Косиняк-Камыш заявил о готовности Польши закрыть все переходы с РФ и Белоруссией Фото: REUTERS.

Варшава готова заблокировать все пограничные переходы с Россией и Белоруссией. Об этом журналистам заявил вице-премьер, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы готовы, если бы возникла необходимость, заблокировать все пограничные переходы на восточной границе. У нас уже есть для этого оборудование", - сказал чиновник.

По его словам, для этих целей у польских силовых структур уже "есть склады, есть фортификация, есть укрепления".

При этом замминистра обороны Цезари Томчик заявил, что Польша готова заблокировать эти погранпереходы в течение 7-14 дней. Для этого Варшава, в частности, закупает мины, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Томчик заявил, что Польша активно готовится к возможной войне с Россией. По его словам, страна постоянно наращивает темпы развития обороны, поскольку якобы в любой момент Москва может напасть на страны Европы. В связи с этим фактом Варшава делает упор на закупку вооружения, особенно на средства для борьбы с дронами.