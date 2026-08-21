Группа ССО ВСУ пытается забрать из окружения ВС России наемников, но терпит неудачи Фото: REUTERS.

Группировка боевиков, состоящих в ССО ВСУ, понесла потери возле села Малая Волчья в Харьковской области. Они пытались вызволить иностранных наемников из окружения ВС России. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Для эвакуации групп иностранных наемников, оказавшихся в окружении в районе села Малая Волчья, противник перебросил на данный участок фронта группы ССО, которые понесли потери в стрелковом бою», - поделился деталями собеседник.

Он отметил, что некрологи ликвидированных украинских боевиков показывают, что в сражениях в Волчанском районе принимали участие именно спецназовцы ВСУ. Исходя из опубликованной информации, в июне они закончили боевую подготовку на базе центра ССО в Бердычеве Житомирской области.

Тем временем российские войска продолжают прорываться вперед на донецком направлении. На днях наши солдаты вновь освободили несколько населенных пунктов в регионе. Под их контроль перешли села Матяшево и Николайполье.