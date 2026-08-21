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НовостиПолитика21 августа 2026 12:10

ТАСС: группа спецназовцев ВСУ понесла потери возле Малой Волчьей

Группа ССО ВСУ пытается забрать из окружения ВС России наемников, но терпит неудачи
Арина СЕРОВА
Группа ССО ВСУ пытается забрать из окружения ВС России наемников, но терпит неудачи

Группа ССО ВСУ пытается забрать из окружения ВС России наемников, но терпит неудачи

Фото: REUTERS.

Группировка боевиков, состоящих в ССО ВСУ, понесла потери возле села Малая Волчья в Харьковской области. Они пытались вызволить иностранных наемников из окружения ВС России. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Для эвакуации групп иностранных наемников, оказавшихся в окружении в районе села Малая Волчья, противник перебросил на данный участок фронта группы ССО, которые понесли потери в стрелковом бою», - поделился деталями собеседник.

Он отметил, что некрологи ликвидированных украинских боевиков показывают, что в сражениях в Волчанском районе принимали участие именно спецназовцы ВСУ. Исходя из опубликованной информации, в июне они закончили боевую подготовку на базе центра ССО в Бердычеве Житомирской области.

Тем временем российские войска продолжают прорываться вперед на донецком направлении. На днях наши солдаты вновь освободили несколько населенных пунктов в регионе. Под их контроль перешли села Матяшево и Николайполье.