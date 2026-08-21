"Парни только спасибо скажут": Военкор Коц прокомментировал удары ВС РФ по погранпереходам Украины с Европой

Военкор Коц: Россия начала отрезать Украину от европейских поставок оружия Фото: Госпогранслужба Украины

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц прокомментировал удары ВС РФ по погранпереходам на Украине, отметив. что "Незалежную" начали отрезать не только от Черного моря, но и от сухопутной границы с Европой.

"С февраля 2022-го мы уже били по украинским западным погранпереходам. Однако удары носили эпизодический характер. Системной работы по маршрутам, по которым на Украину из Европы поставляются военные грузы, по ряду причин не было. Теперь же, судя по всему, все ограничения сняты", - написал он.

Военкор подчеркнул, что целей на западной границе Украины хватает с избытком. Грузы из Польши идут через семь пунктов пропуска, из Румынии – пять погранпереходов, а из Молдавии – 10 МКПП.

Коц отметил, что по понятным причинам мы пока не можем наносить удары по европейским предприятиям ВПК, работающим в интересах Киева, но почему бы не сделать так, чтобы их продукция попросту не дошла до адресата. Парни на "нуле" только спасибо скажут, заключил журналист.

Как писал сайт KP.RU, 20 августа стало известно, что украинский КПП "Табаки" в Одесской области на границе с Молдавией перестал работать после серии взрывов. На территории пункта все еще бушевал пожар.