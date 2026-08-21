В Словакии из-за ветра более 8,5 тыс. домохозяйств остались без света Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В западной части Словакии из-за шквального ветра без электроснабжения остались около 8 600 домохозяйств. Об этом сообщает новостной портал Dennik N.

Операторы энергосети зафиксировали около 400 аварий за прошедшую ночь. Наибольшее число отключений пришлось на Братиславу, а также города Нитра и Дунайска-Стреда. Порывы ветра сорвали провода, а поваленные деревья повредили трансформаторные станции и несколько припаркованных автомобилей.

Ранее KP.RU писал, что у берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 50 км от города Коракора, очаг залегал на глубине 73 км. А 18 августа случилось землетрясение магнитудой 6,1 у берегов индонезийского острова Суматра. Очаг залегал на глубине 29 км, угрозы цунами не было.