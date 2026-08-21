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НовостиЗдоровье21 августа 2026 12:19

Можно ли вылечить катаракту без операции: офтальмолог дал ответ

Офтальмолог Кожухов: капли не помогут вернуть зрение при катаракте
Анастасия ПИГИНА
Офтальмолог назвал единственный эффективный способ лечения катаракты.

Офтальмолог назвал единственный эффективный способ лечения катаракты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Катаракта – одна из распространенных причин ухудшения зрения, особенно после 50 лет. Хирург-офтальмолог высшей категории, профессор Арсений Кожухов рассказал, можно ли вылечить катаракту без хирургического вмешательства. Об этом пишет aif.ru.

«На сегодняшний день ни одно клиническое исследование не доказало, что капли способны вылечить катаракту или полностью остановить ее развитие», – отметил медик

Различные глазные капли могут лишь увлажнять поверхность глаза и уменьшать раздражение. Не помогают избавиться от катаракты и специальные очки или аппаратные процедуры. А использование народных средств вроде меда или сока алоэ может быть опасным из-за риска ожога или инфекции.

Если заболевание пока не мешает повседневной жизни, офтальмолог может рекомендовать наблюдение и регулярные осмотры. Однако единственным методом, который позволяет устранить саму катаракту, остается операция.

Ранее стало известно о разработке в России нового искусственного хрусталика для пациентов с катарактой. Мультифокальная линза с непрерывным фокусом позволяет хорошо видеть на разных расстояниях.