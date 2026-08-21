Драпатый надеется, что участники Военного комитета НАТО осенью посетят Украину

Драпатый рассчитывает, что члена Военного комитета НАТО прибудут на Украину в октябре Фото: REUTERS.

Главнокомандующий армии Украины Михаил Драпатый надеется, что уже этой осенью в страну прибудут участники Военного комитета НАТО. Об этом военачальник сообщил в своих соцсетях.

Драпатый рассказал, что уже провел первую беседу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. В ходе разговора украинский главком изложил собеседнику текущую ситуацию в зоне боев, а также обозначил ключевые задачи ВСУ.

«В октябре ожидаем Военный комитет НАТО на Украине», - написал Драпатый.

Он уточнил, что подобная встреча на украинской территории не проводилась уже восемь лет. При этом представители Североатлантического альянса пока воздерживаются от комментариев по поводу возможного визита.

Ранее в Верховной раде рассказали о нелегальной схеме заработка Драпатого. Согласно данным депутата Анны Скороход, главком получает деньги путем продажи мест в ВСУ.