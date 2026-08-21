МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за якобы нарушения границы российским Ил-20. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова из-за якобы нарушения границы между странами российским самолетом Ил-20. Об этом говорится в заявлении финского ведомства в социальной сети X.

«Посол России был вызван в МИД Финляндии, где у него запросили разъяснения относительно предполагаемого нарушения воздушного пространства», - сообщает МИД Финляндии.

Ранее портал Yle, ссылаясь на Пограничную службу Финляндии, сообщал о якобы нарушении финского воздушного пространства российским самолетом в минувший четверг, 20 августа.

В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что российская сторона осуществляет все полеты своей военной авиации в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит без ответа любые враждебные выпады Финляндии в адрес России.