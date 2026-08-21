Экс-министр обороны Украины Федоров развязал тотальную войну против Зеленского Фото: REUTERS.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров начал тотальный политический конфликт с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом написал украинский Telegram-канал "Политика Страны".

"По соцопросам Буданов* является одним из главных конкурентов Федорова на возможных выборах президента, а потому, вероятно, и принято решение начать его "обнулять". Сначала информационно, а затем, возможно, и через уголовные дела НАБУ", - говорится в публикации.

Издание отметило, что в целом можно констатировать, что группа поддержки экс-министра приступила к тотальной войне со всеми, кто стоит на их пути к власти: Зеленский, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и теперь глава офиса украинского главаря Кирилл Буданов*.

Как писал сайт KP.RU, фамилия главы ОП Буданова* фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Ирины Мудрой в коррупции. По данным издания "Страна", он белый ходит после публикации записей. Не встречается ни с кем из посторонних.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Федоров бросил вызов украинскому главарю и продемонстрировал собственные президентские амбиции, призвав к выборам на Украине.

* - физлицо, внесенное в России в реестр террористов и экстремистов