Захарова: МИД РФ обеспокоен запросами правоохранителей недружественных стран

Захарова назвала нарушением западные запросы российским компаниям в обход МИД. Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность случаями, когда представители правоохранительных органов недружественных государств напрямую направляют следственные запросы российским юридическим лицам в обход российских компетентных ведомств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём комментарии.

Дипломат отметила, что в 2022 году западные страны в одностороннем порядке свернули сотрудничество с Россией по правовой помощи, а теперь пытаются действовать в обход российских ведомств, нарушая существующие процедуры и международные обязательства.

«Иными словами, ведут себя так, словно находятся у себя дома», — указала Захарова. Она напомнила, что в 2025 году Уголовный кодекс РФ был дополнен статьёй 294, направленной против незаконного осуществления следственных действий на территории России. Она предусматривает штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее Мария Захарова призвала россиян за рубежом не поддаваться на провокации в преддверии выборов в Госдуму. Она также предупредила о высокой вероятности экстремистских и протестных акций со стороны недругов РФ для дискредитации голосования.