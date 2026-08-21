На Украине хотят создать ПВО по подписке Фото: REUTERS.

Эрик Принс, основатель Blackwater и разработчик беспилотников для ВСУ, создал компанию Vectus Air Defense Systems. Как пишет Axios, компания хочет предложить использование ПВО по подписке.

Компания применяет нетипичную для оборонной сферы бизнес-модель, основанную на подписке, к средствам ПВО, включая системы радиоэлектронного подавления, артиллерию и перехватчики, используемые в зонах боевых действий на Украине и Ближнем Востоке. Axios сообщает, что Принс основал Vectus Air Defense Systems при поддержке украинского стартапа Swarmer, разрабатывающего ПО для беспилотников. Нашла ли эта идея отклик у украинцев, неизвестно.

Нужно отметить, что киевский режим продолжает выпрашивать системы ПВО у США и Европы. А также ракеты для установок. Но Запад по большей части только обещает наладить регулярные поставки, но каждый раз откладывает срок поставки оружия на Украину.