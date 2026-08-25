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НовостиВ мире25 августа 2026 5:16

Политик Мема призвал Великобританию задуматься об опасности ядерного цунами

В Финляндии назвали безответственным решение Великобритание по Украине
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Вениамин ЗАХАРОВ
Политик Мема призвал Великобританию задуматься об опасности ядерного цунами

Политик Мема призвал Великобританию задуматься об опасности ядерного цунами

Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

Решение Великобритании разрешить Украине производство ракет Storm Shadow является безответственным. С таким заявлением выступил финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в своих соцсетях.

"Лондон просит разрешения нанести удар вглубь России и непосредственно участвовать в войне. На месте британских чиновников я бы всерьез задумался о рисках и опасностях ядерного цунами", - написал он.

Политик отметил, что в Лондоне не могут делать вид, что не участвуют в конфликте на Украине, после того, как предоставили Украине беспилотники и тяжелое вооружение.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что западные политики без стеснения закрывают глаза на преступления киевского режима. По его словам, тем самым они одобряют беспредел украинских властей.