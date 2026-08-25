МВД введет новую меру против фиктивных техосмотров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

МВД России с 1 сентября сможет самостоятельно отключать недобросовестных операторов от единой информационной системы техосмотра. Основанием для блокировки станут два и более случая оформления фиктивных диагностических карт в течение года. Об этом сказано в постановлении правительства РФ, передает РИА Новости.

Раньше для удаления таких компаний из базы требовалось предварительное согласование с Российским союзом автостраховщиков. Теперь ведомство сможет принимать решения оперативнее. Доступ к системе также закроют в случае ликвидации юрлица или прекращения работы ИП.

Пункты ТО смогут оспорить блокировку, подав официальную жалобу в МВД России в течение 20 дней.

Ранее сообщалось, что к 2028 году в России обновят процедуру техосмотра автомобилей для повышения безопасности. Минтранс, МВД и Минсельхоз собираются разработать новые правила.