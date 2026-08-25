Стало известно, что будет с ценами на маркетплейсах из-за атак БПЛА

Павлов: цена товаров на маркетплейсах в РФ не вырастет из-за атак БПЛА. Фото: Ilya Moskovets/GLOBAL LOOK PRESS

Резкого роста стоимости товаров на российских маркетплейсах из-за атак дронов ВСУ не произойдет. Платформы быстро переключают логистические потоки, многие продавцы вообще не пользуются складами маркетплейса, к тому же, достаточное число продавцов страхуют риски. Об этом сообщил председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов, пишет ТАСС.

По его словам, у маркетплейсов широкая логистическая сеть - выпадающих из нее продавцов быстро заменяют другие. Так что клиенты часто даже не замечают изменений, поскольку сроки доставки не меняются.

«Таким образом, попытки нарушить логистику российских маркетплейсов не приведут к росту цен», — отметил Павлов.

Эксперт добавил, что продавцы хранят товары не только на складах маркетплейсов, но и у себя. Также платформы предложили продавцам специальные страховые решения от рисков, связанных с атаками беспилотников.

«Российский e-commerce уже не раз доказывал, что умеет работать в условиях любых вызовов. Покупатели могут быть уверены: товары будут доступны, а резкого скачка цен не будет», — резюмировал эксперт.

Накануне в Кремле отметили, что правительство РФ держит на особом контроле ситуацию вокруг маркетплейсов и логистических центров, которые оказались в зоне риска на фоне регулярных ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ведется разработка вариантов поддержки.