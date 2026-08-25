«Закоренелая русофобия»: Губерниев — о том, почему наших биатлонистов не ждут за рубежом

Дмитрий Губерниев. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим видением ситуации вокруг возвращения российских биатлонистов на международную арену. В разговоре с «Матч ТВ» он выразил убеждённость, что Международный союз биатлонистов (IBU) даже не станет всерьёз рассматривать этот вопрос, несмотря на недавние заявления главы организации Олле Далина. Ранее Далин упоминал, что тема восстановления членства Союза биатлонистов России (СБР) на предстоящем в сентябре конгрессе будет носить лишь формальный характер, однако, по мнению Губерниева, это ничего не меняет, пишет "КП-Спорт".

Журналист призвал не питать иллюзий относительно позиции международных функционеров. Он подчеркнул, что российских спортсменов не допустят до стартов, а значит, отечественным атлетам остаётся сосредоточиться на внутренних турнирах. В качестве ближайшей цели Губерниев назвал соревнования по летнему биатлону, которые пройдут в сентябре в Чебоксарах на новом стадионе.

Особое возмущение комментатора вызвал тот факт, что ограничения распространяются даже на юниоров, которым на момент введения санкций в 2022 году было всего по 13 лет. Губерниев охарактеризовал такие действия как дискриминацию по национальному признаку и проявление закоренелой русофобии, прикрывающейся некими идеалами. Он также отметил, что российская сторона намерена продолжать отстаивать свои права в судебном порядке, называя происходящее не иначе как сегрегацией по паспорту.

Ситуация с отстранением российских биатлонистов остаётся без изменений с весны 2022 года. СБР неоднократно обращался в исполком IBU с просьбой включить в повестку конгресса вопросы о возвращении спортсменов и восстановлении статуса организации, однако эти инициативы были проигнорированы. Предстоящий конгресс Международного союза биатлонистов состоится в сентябре 2026 года в немецком Берхтесгадене, и вопрос допуска россиян в его повестку снова не попал. Президент IBU Олле Далин неоднократно подтверждал, что организация не намерена пересматривать решение 2022 года, ссылаясь на продолжающийся военный конфликт. Вся надежда российской стороны теперь связана с иском СБР в Спортивный арбитражный суд (CAS), который был подан в декабре 2025 года, а очередное слушание по этому делу может состояться в ближайшие несколько месяцев.

Ранее KP.RU писал о том, что IBU не включил вопрос допуска россиян в повестку предстоящего конгресса в Германии, а также о том, что глава IBU Олле Далин заявил о нежелании возвращать российских биатлонистов на соревнования и о том, что CAS взял паузу в рассмотрении иска СБР к IBU, отложив вынесение вердикта.