«Рад, что смог вас порадовать»: Махачев с чемпионским поясом встретил земляков в аэропорту Махачкалы

Боец UFC Ислам Махачев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории Ислам Махачев прибыл на родину в Дагестан после успешной защиты своего титула. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства по физической культуре и спорту. В аэропорту Махачкалы спортсмена встречали болельщики и земляки, которым он пообещал и впредь радовать их своими победами, пишет "КП-Спорт".

Поединок с ирландцем Ианом Гэрри состоялся 15 августа в Филадельфии в главном событии турнира UFC 330 и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Для 34-летнего уроженца Махачкалы это стала первая защита чемпионского пояса в полусреднем весе — ранее он владел титулом в лёгком дивизионе.

Кроме того, победа над Гэрри принесла Махачеву абсолютный рекорд UFC — 17 выигранных поединков подряд в рамках промоушена. Ранее это достижение принадлежало легендарному бразильцу Андерсону Сильве, на счету которого было 16 побед кряду. Всего в послужном списке российского бойца насчитывается 29 побед при одном поражении в смешанных единоборствах.

Путь Махачева к титулу в полусреднем весе начался в мае 2025 года, когда он добровольно отказался от пояса чемпиона в лёгком дивизионе ради перехода в более тяжёлую категорию. Уже в ноябре того же года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке он победил австралийца Джека Делла Маддалену и завоевал чемпионский титул, став первым двойным чемпионом UFC из России. Бой с Гэрри на UFC 330 стал для Ислама одним из самых сложных в карьере — ирландец примерно на 13 сантиметров выше россиянина и обладает отличной ударной техникой. Махачев забрал два первых раунда, однако в третьем и четвёртом отрезках Гэрри сумел перехватить инициативу, и лишь в решающем пятом раунде россиянин перевёл бой в партер и закрепил победу. Всего на счету Махачева теперь 29 побед при одном поражении в ММА.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Ислам Махачев установил рекорд UFC с 17-й победой подряд в бою с Гэрри, а также о том, как Махачев стал первым двойным чемпионом UFC из России, победив Делла Маддалену на UFC 322, и о том, что спустя неделю после боя с Гэрри Махачев опубликовал селфи с синяками на лице.