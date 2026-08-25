«Нравственно убогие люди»: Медведев оценил нынешних западных политиков Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о смене поколений в западной политической элите. По его словам, эра прагматичных деятелей осталась в прошлом, а их место заняли люди с низкими моральными качествами. Такую информацию политик озвучил в беседе с изданием «Южная Осетия».

«К сожалению, поколение прагматичных западных политиков ушло, а на смену им заступили — давайте назовем вещи своими именами — нравственно убогие люди», — указал политик.

Медведев отметил, что современные западные лидеры заметно уступают своим предшественникам. При этом политик напомнил о событиях августа 2008 года, когда ситуация вокруг грузино-южноосетинского конфликта разрешилась иначе.

Рассуждая о тех днях, зампред Совбеза указал, что тогда у западных оппонентов возобладал холодный прагматизм. Они вынуждены были принять сложившиеся обстоятельства, осознав, что без участия России нельзя решить глобальные проблемы. В их числе он перечислил обеспечение международной безопасности, вопросы разоружения, климатические изменения, а также борьбу с терроризмом и наркотиками.

Ранее Медведев прокомментировал попытки Запада навредить российской экономике. Он вспомнил агрессивные заявления, которые звучали из-за рубежа еще в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Тогда европейские политики обещали разорвать экономику страны в клочья, однако эти планы так и остались пустыми словами.