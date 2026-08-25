Euractiv: ЕС не готов обсуждать использования активов России для Украины Фото: REUTERS.

Европейский союз в ближайшее время не планирует возобновлять дискуссию о возможном использовании замороженных российских средств для нужд Киева. Как сообщает портал Euractiv со ссылкой на представителя ЕС, текущие разногласия между странами-членами делают этот вопрос преждевременным.

Собеседник портала пояснил, что препятствия и оговорки со стороны целого ряда государств евросообщества остаются в силе. По его словам, на данный момент отсутствуют какие-либо признаки того, что европейцы готовы вернуться к переговорам о конфискации активов.

В материале также отмечают, что ключевым противником этой идеи выступает Бельгия, которая не желает брать на себя сопутствующие финансовые риски в одиночку.

Тем временем в Швейцарии заявили об отсутствии законных оснований для изъятия российских средств. В Государственном секретариате по экономике (SECO) разъяснили, что это касается как частных вложений, так и резервов Центрального банка России.

В Москве уже неоднократно предупреждали о жестких ответных шагах в случае, если западные страны все же решатся на подобные действия. Российская сторона подчеркивает, что реакция последует незамедлительно.