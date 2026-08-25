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НовостиПолитика25 августа 2026 7:14

Медведев: Москва не забудет ни единого антироссийского шага Запада

Медведев указал на прославление нацистов на Западе
Семен ЗИМИН
Медведев: Москва не забудет ни единого антироссийского шага Запада

Медведев: Москва не забудет ни единого антироссийского шага Запада

Фото: REUTERS.

Российские власти сохранят в памяти все недружественные действия со стороны Запада. Речь идет о сносе советских мемориалов, притеснениях русского языка и прочих враждебных актах. Такую позицию в беседе с изданием «Южная Осетия» озвучил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В ходе интервью политик обратил внимание на тревожные тенденции в западных государствах. По его словам, там сейчас фиксируется рост экстремизма и откровенная героизация нацистских преступников.

«К чему это приведет? Если кто-то думает, что наступит время - и все «уляжется», то я их разочарую. Ни одного из подобных антироссийских шагов мы не забудем», — уточнил Медведев.

Зампред Совбеза также выразил уверенность, что западные партнеры и впредь будут придерживаться двойных стандартов. Как считает Медведев, они продолжат гнуть свою враждебную линию против РФ, даже если столкнутся с самыми убедительными аргументами.

При этом Россию на протяжении веков пытались отрезать от мировых технологий, а санкции и «железный занавес» — перманентные процессы для Запада. Такое заявление сделал советник президента РФ Антон Кобяков.