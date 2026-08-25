Росфинмониторинг будет получать данные о платежах через «Мир» и СБП с 1 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября у Росфинмониторинга появится доступ к данным платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России, а также к информации об операциях с использованием единого QR-кода. Эта норма закреплена в законе, который в декабре прошлого года подписал президент России Владимир Путин.

Цель нормативного акта - повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов.

Ведомство будет безвозмездно получать от Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию о денежных переводах и платежах с использованием этих сервисов. При этом НСПК запрещено разглашать факт передачи данных.

Предоставлять информацию будут через личный кабинет или единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Порядок и сроки запроса, состав и объем данных определят соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, которое должны согласовать с Банком России.

С июня 2025 года на территории России ужесточили меры контроля за банковскими операциями. Соответствующее решение принято в целях борьбы с повсеместным мошенничеством. Росфинмониторинг может блокировать перевод на карту, если он покажется подозрительным.