В Казахстане назвали причину блэкаута на юге страны в середине августа Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил, что масштабные отключения света на юге страны 14 августа начались с перебоев на Токтогульской ГЭС в соседней Киргизии.

При этом в самом Казахстане вовремя сработала автоматическая защита, и подачу электричества удалось восстановить за считанные часы. Об этом глава ведомства сообщил на брифинге.

Аккенженов уточнил, что точные причины отключения алматинского энергоузла ещё предстоит выяснить специальной госкомиссии, но киргизская сторона уже признала факт остановки энергоблоков на своей ГЭС. Министр призвал журналистов дождаться официальных выводов, отметив, что сети в Казахстане повели себя штатно.

Особо он похвалил работу системного оператора: вся энергосистема страны была собрана за два с половиной часа. Для сравнения, в Стамбуле подобные аварии устраняли несколько дней, а в Тбилиси — около девяти часов.

Напомним, 14 августа без света остались 14 районов Алма-Аты и области, встало метро, отключились светофоры и связь. Перебои затронули также столицы Киргизии и Таджикистана, поскольку энергосистема Центральной Азии остаётся общей с советских времён.